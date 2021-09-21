Москва, 21 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В России сектор индивидуального жилищного строительства переживает острейший дефицит квалифицированных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«На текущий момент в секторе индивидуального жилищного строительства наблюдается острейший дефицит квалифицированных кадров. К стремительному росту сектор абсолютно не готов, — констатировала экономист. — Если регуляторы отрасли хотят его развивать, то необходимо учитывать этот факт, закладывать соответствующий бюджет на программы подготовки и переподготовки специалистов всех профилей и уровней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России надо повысить уровень конкуренции на рынке индивидуального жилищного строительства.