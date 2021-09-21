Москва, 21 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В России ипотечными кредитами на приобретение частных домов могут воспользоваться до 95% потенциальных покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

AlexanderStein Ипотека

«Нет ни малейших сомнений, что 95% потенциальных покупателей рынка частного домостроения непременно воспользуются ипотечными продуктами, если они будут соответствовать их представлениям о доступности, — сказала Школьная. — Если построить расчёт на основе приведенных выше данных, то уже сегодня потенциал рынка можно оценить в размере, превышающем 1,5 млн кредитов в год. Если принять как факт данные опросов (ВЦИОМ), говорящих о том, что 66% жителей РФ мечтают жить в своем частном доме, то потенциал рынка будет уже будет ближе к цифре в 1,7−1,8 млн кредитов в год. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о потенциале, а не о реальной готовности рынка к его быстрому освоению».

Основной вопрос, по словам Школьной, заключается в том, насколько платежеспособным будет этот спрос.

«Учитывая не самую радостную динамику по реальным доходам жителей РФ, говорить о том, что обозначенный нами потенциал рынка будет выбран в течение пяти лет, пока не приходится, — констатировала экономист. — Но при любых рассматриваемых на данный момент сценариях развития экономики мы считаем, что лимит 100 тыс. кредитов на доступных условиях может быть израсходован в течение 2−4 недель».

Напомним, что ранее гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко заявил, что в России количество ипотечных кредитов на ИЖС может вырасти до 100 тыс. в год.