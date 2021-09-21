Лима, 21 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо и директор Панамериканской организации здравоохранения Карисс Этьен провели встречу, в рамках которой обсудили глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ряд других проблем. Об этом сообщает Prensa Latina.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Вакцинация в Перу

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Кастильо выразил желание своей страны укреплять связи с ПАОЗ и Всемирной организацией здравоохранения, сотрудничать в деле улучшения здоровья наиболее уязвимых слоев населения, и принимать меры в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Встреча, как отмечается в пресс-релизе, позволяет Перу присоединиться к Региональной платформе, которую будет продвигать ПАОЗ/ВОЗ, и которая направлена на продвижение производства вакцин и других медицинских технологий для борьбы с COVID-19.

Министр здравоохранения Перу Эрнандо Севальос принял участие во встрече и сказал, что его страна поддержала позицию Панамериканской организации здравоохранения касательно того, чтобы вакцина считалась «универсальным товаром, который не подвержен законам рынка».

По словам министра, также было предложено, чтобы многосторонний механизм COVAX продолжал поставки вакцин в Перу. Севальос напомнил, что уже оплаченная партия вакцин ещё не прибыла в страну.