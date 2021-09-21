Новосибирск, 21 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми. Омбудсмен считает, что в школах и университетах необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по отработке правил поведения при ЧП и эвакуации в момент трагедии.

Следственный комитет России Пермский государственный университет после стрельбы

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"Учебный год только начался, и такое ЧП. Вопрос охраны в учебных заведениях, будь то школа или университет, поднимался мной неоднократно, в том числе на встречах с руководством управления Росгвардии по Новосибирской области, с которым мы проводим совместную профилактическую работу по безопасности несовершеннолетних. Пока в учреждениях, где обучаются дети, не будет профессиональных охранников из силовых ведомств, у которых отработан план действий в подобных ситуациях, когда к ним приходят с оружием, трагедии будут случаться вновь и вновь», — отметила Болтенко.

По её мнению, ещё раз необходимо пересмотреть принципы и критерии оценки состояния здоровья, в том числе психического, при выдаче справок на разрешение приобретения оружия.

«Должен быть чёткий контроль за каждой выданной лицензией, в чьи руки она попала. Закон, ужесточающий правила выдачи оружия, подписан, но, к сожалению, вступит в силу только в июне 2022 года, тогда возраст приобретения оружия повысится — с 18 лет до 21 года. В школах и университетах необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по отработке правил поведения при ЧП и эвакуации в момент трагедии. У учащихся и педагогов должен быть чёткий план действий на случай нештатной ситуации, которая несёт угрозу жизни: не поддаваться панике, не осложнять работу силовых ведомств, как сохранить свою жизнь и здоровье и помочь окружающим. К сожалению, погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете не вернуть, но в наших силах сделать всё возможное, чтобы впредь не допускать подобных трагедий», — заявила Надежда Болтенко.

Напомним, что 21 сентября в Пермском крае объявлено днём траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.