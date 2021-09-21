Грозный, 21 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за оказанное ему доверие и избрание на очередной срок руководителем Чечни. Он пообещал приложить все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Жители ЧР оказали мне огромное доверие, отдав за мою кандидатуру абсолютное большинство голосов — 711 973, что составляет 99,70%. Я очень благодарен им за это и приложу все усилия для того, чтобы сделать лучше жизнь в республике» , — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также отметил, что выборы в Чечне, как всегда, прошли при высокой явке избирателей, «с соблюдением всех принципов демократии и легитимности», что еще раз подтверждает, что «чеченский народ живёт в согласии и единстве».

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Напомним, выборы главы Чечни состоялись в рамках единого дня голосования 2021 года, который в нынешнем году из-за пандемии проводился в три дня — с 17 по 19 сентября. К избирательным урнам пришли, чтобы выразить свое мнение, более 99% избирателей. Рамзан Кадыров избран главой Чечни на четвертый срок.