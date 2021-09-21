Лондон, 21 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Деятельность, которую якобы осуществляет в Мали и других странах Западной Африки частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», вызывает беспокойство у Великобритании и Франции. Об этом в ходе выступления в Палате общин парламента Великобритании заявил глава минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

presse03 Карта Мали

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Он сообщил, что Лондон поддерживает осуществляемую французскими силами операцию «Бархан» в Мали эскадрильей транспортных вертолётов Chinook. Кроме того, по словам Уоллеса, в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), нацеленной на поддержание мира и национальное строительство, участвует около 300 британских военных.

«Мы взаимодействуем [с Францией] по линии разведки, обсуждая имеющиеся угрозы, и вместе обеспокоены появлением российской группы наёмников «Вагнер» во многих регионах Западной Африки», — цитирует ТАСС британского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ряд СМИ сообщил, что «вагнеровцы» уже активно действуют в Мали. Согласно этим данным, сотрудники российской ЧВК прибыли в страну, по крайней мере, летом 2021 года. Некоторые СМИ сообщают как минимум о тысяче оперативников ЧВК «Вагнер», задействованных в этой африканской стране.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае, если в Мали начнут работу сотрудники частной военной компании «Вагнер», Париж выведет войска из страны, так как «действия группы такого рода были бы несовместимы с действиями международных партнёров в Мали».