Брянск, 21 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Брянской области 21 сентября выявлено 168 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 116 пациентов. В регион поступила новая партия вакцины «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 63 853 жителей. Выздоровели 59 419 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 350 пациентов, в том числе 11 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.

Регион получил новую партию вакцины «Спутник V» — 21 тысяча доз будет направлена на все прививочные площадки.