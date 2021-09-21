В Хабаровский край идёт мощный циклон — МЧС
Хабаровск, 21 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В связи с прохождением циклонической деятельности 22 сентября на территории южных и части центральных районов Хабаровского края ожидаются дожди, местами с усилением ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.
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Обильные осадки могут привести к подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъёмам уровней воды в малых реках, размытием грунтовых дорог.
«Силы и средства МЧС и территориальных звеньев находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия», — сказали спасатели.
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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке принимают все необходимые меры в связи с непогодой 21−22 сентября — синоптики объявили штормовое предупреждение.