Хабаровск, 21 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В связи с прохождением циклонической деятельности 22 сентября на территории южных и части центральных районов Хабаровского края ожидаются дожди, местами с усилением ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Цитата из телесериала «Год культуры», реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия Дождь

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Обильные осадки могут привести к подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъёмам уровней воды в малых реках, размытием грунтовых дорог.

«Силы и средства МЧС и территориальных звеньев находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия», — сказали спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке принимают все необходимые меры в связи с непогодой 21−22 сентября — синоптики объявили штормовое предупреждение.