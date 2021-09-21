Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Ужесточить наказание за коррупционные преступления среди чиновников — это первое, с чего нужно начинать любую перестройку в той или иной сфере. Такое мнение с корреспондентом ИА REGNUM выразил 20 сентября руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЖКХ тоже космос

«На моей памяти таких концепций было уже порядка семи, и ни одна не завершилась успешно. Взять, к примеру, мусорную реформу. Остались одни слова. Во-первых, в сфере ЖКХ должны работать специалисты, которые понимают тонкости тарифообразования, теплоснабжения, электроснабжения. Кадровый дефицит и дилетантство тех, кто работает, очевидны. Во-вторых, пока будут посредники между абонентами и компаниями-монополистами, предоставляющими коммунальные услуги, тарифы останутся высокими», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Изношенность инженерных сетей в Ростовской области превышает 80%, а то и все 90%. И начинать любую программу надо с того, чтобы набраться политической смелости и признать, что все концепции утонут в ветхих коммуникациях. Надо начинать с реновации инженерных сетей, то есть из-под земли», — уверен Косинов.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки в сфере ЖКХ. Концепцию коммунальной реформы предполагается представить до конца 2021 года, пишет РИА Новости.