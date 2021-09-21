Сан-Хосе, 21 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Коста-Рике за последние три дня зарегистрировано 107 смертей от COVID-19. Об этом говорится в отчёте минздрава страны, сообщает Prensa Latina.

Glavarb.ru Больной COVID-19 в коридоре госпиталя

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Таким образом, всего с марта 2020 года в стране зафиксировано 6056 смертей, вызванных последствиями COVID-19.

Наибольшее ежедневное количество смертей от COVID-19 в Коста-Рике датируется 18 мая, когда было зарегистрировано 48 смертей.

Согласно статистике, всего из 6056 скончавшихся с марта 2020 года 2355 человек — женщины, и 3701 человек — мужчины. При этом из указанного числа 2637 человек — взрослые, 3400 — пожилые люди и 19 — несовершеннолетние.