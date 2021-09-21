Москва, 21 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Астрономическая осень наступит в России 22 сентября, в погоде произойдут «неумолимые сезонные перемены». Об этом рассказала 21 сентября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Листопад в Летнем саду

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По словам синоптика, пасмурных дней в такой период становится больше, среднесуточная температура опускается ниже +10, растения перестают расти и развиваться, в листьях не образуется хлорофилл. Природа постепенно засыпает.

«22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — теплое полугодие сменяется холодным», — сказала Макарова ТАСС.

Осадки становятся не локальными, как летом, а площадными. Зачастую с приходом астрономической осени наступает и «золотая». Листья меняют цвет, начинается листопад. Это происходит, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября в центре Европейской части России ожидается потепление до +13 градусов.

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