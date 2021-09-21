Белогорск, Амурская область, 21 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Белогорский городской совет народных депутатов 17−19 сентября были избраны 15 представителей от КПРФ и всего 8 — от «Единой России». Об этом сообщил 21 сентября в своём телеграм-канале глава города Станислав Мелюков. От ЛДПР в совет избраны трое, от «Справедливой России — за правду» — двое.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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«Я вас понял», — обратился к горожанам мэр.

В основной день выборов он писал о важности этого первого крупного голосования в период коронавируса и после пенсионной реформы.

«Судя по всему, народ хочет что-то власти сказать. По результатам поймем, что именно», — отмечал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в Якутии и по одномандатному округу, и по партспискам победила КПРФ. Региональные отделения «Единой России» и «Справедливой России — за правду» обратились в ЦИК региона с просьбой пересчитать голоса.