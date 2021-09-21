Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Двух граждан США обвинили в передаче $25 тыс. из средств гражданина России на проведение избирательной кампании республиканца Дональда Трампа в 2016 году, который впоследствии стал президентом США. Подобные действия являются нарушением американских законов. Об этом говорится в распространённых министерством юстиции США документах и сведениях.

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Уточняется, что под подозрение в незаконном внесении взносов на проведение предвыборной кампании и предоставлении властям заведомо ложных сведений попали политические консультанты Джесси Бентон из штата Кентукки и Рой Дуглас Уид из Флориды.

«Джесси Бентон и Дуг Уид вступили в сговор с целью незаконного перевода тысяч долларов от российского гражданина на выборы президента США. Обвиняемые […] скрывали схему от кандидата, федеральных регулирующих органов и общественности, тайно направляя иностранные деньги от гражданина России через Бентона, который выступал в качестве посредника, делая вид, что вносит средства в кампанию от своего имени, а не от имени иностранного гражданина России, который был истинным источником средств», — говорится в документах минюста.

По сообщению ведомства, российский гражданин заплатил Бентону $100 тысяч в обмен на фотографию с Дональдом Трампом, $25 тысяч из которых были переведены в комитет по сбору средств во время кампании 2016 года.

С целью скрыть незаконное пожертвование со стороны иностранца, Бентон выставил тому фиктивный счет, а затем сделал пожертвование со своих средств. Разницу в $75 тыс. консультант оставил себе, считают в минюсте.

По данным Politico, Бентон и Уид 20 сентября приняли участие в заседании суда по видеосвязи. Они заявили, что не признают себя виновными. Им может грозить от пяти до 20 лет тюремного заключения по каждому из шести пунктов обвинения.