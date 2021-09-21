Элиста, 21 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Калмыкии проводится процессуальная проверка в связи с зафиксированным случаев вброса бюллетеней на избирательном участке. в селе Малые Дербеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В настоящий момент установлено, что 19 сентября в 16:29 мск неизвестный вбросил бюллетени в урну для голосования. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято на основании проверки.

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Расследование взято на особый контроль руководства калмыцкого СКР.