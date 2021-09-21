Джакарта, 21 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В странах Юго-Восточной Азии выявили 11,5 млн носителей коронавируса, сообщает Republika.

Demis.nl Индонезия на карте мира

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На первом месте в регионе находятся Индонезия и Филиппины с 4,19 млн и 2,3 млн случаев заражения коронавирусом соответственно.

Малайзия находится на третьем месте с почти 2,1 млн носителей коронавируса.

В Индонезии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19, а именно более 140 тысяч человек. Филиппины оказались на втором месте с более чем 36 тыс. случаев. В целом в странах Юго-Восточной Азии зарегистрировано 252 000 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что вакцину против коронавируса стали получать 10 млн человек в неделю.

Подробнее в материале:В Индонезии начали прививать 10 млн человек в неделю