Тбилиси, 21 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Среди жителей Грузии резко упал интерес к вакцинации от COVID-19, в связи с этим нужно найти возможность нарастить темпы прививочной кампании. Об этом журналистам сказала заместитель главы минздрава страны Тамар Габуния.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Она отметила, что 20 сентября зафиксировали снижение числа сделанных за сутки прививок до 7720. Ранее этот показатель колебался от 20 тыс. до 25 тыс.

«Это очень тревожно и указывает на то, что необходимо стимулирование программы вакцинации посредством расширения информационной кампании или более активной вовлеченности семейных врачей», — сказала Габуния.

На вопрос журналистов, есть ли положительный эффект от денежной лотереи, которую для привитых проводят ежедневно с 13 сентября, замминистра ответила, что это будет видно через месяц.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии сообщили о планах привить от COVID-19 к концу текущего года 60% взрослого населения. С 15 марта полный курс вакцинации прошли более 23% лиц старше 18 лет.