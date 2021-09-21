Братислава, 21 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Во время своего визита в Словакию, который проходил несколько дней назад, Папа Римский Франциск встречался с заразившимися SARS-CoV-2. Об этом 21 сентября сообщает словацкое интернет-издание «Телевизионные новости».

Папа Франциск

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По информации источника, тест на коронавирус предстоятеля Греко-католической церкви Словакии, епископа Прешовского Яна Бабьяка, который он сдал 18 сентября, показал положительный результат.

Также указывается, что Бабьяк заразился SARS-CoV-2 во время визита в страну понтифика и также он 14 сентября встречался с Франциском в городе Прешов (Восточная Словакия). При этом уточняется, что предстоятель Греко-католической церкви Словакии в настоящее время пребывает дома в режиме самоизоляциии у него легкая форма заболевания

«Конференция епископов Словакии (объединение католических и греко-католических иерархов республики) пока не уточнила, сколько еще епископов и священников (встречавшихся с Папой Римским) находятся на карантине», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что жители Словакии, которые не были вакцинированы от COVID-19, не смогут посетить церковную службы с участием Папы Римского во время его паломничества.