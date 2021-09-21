Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, который участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, начал раунд двусторонних контактов на полях заседания ООН, сообщает AMNA.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Дендиас встретился со своими коллегами из Гамбии (Мамаду Тангара), Коста-Рики (Родольфо Солано Кирос) и Габона (Пакоме Мубеле Бубея) и, как ожидается, в ближайшее время встретится с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидесом. С Тангарой Дендиас обсуждал назначение посла Греции в Сенегале и Гамбии, борьбу с пандемией коронавируса, события в регионе Сахеля и проблему миграционных потоков.

С Солано Киросом из Коста-Рики Дендиас обсудил сотрудничество в рамках ООН, укрепление более широких отношений Греции со странами Карибского бассейна, а также совместную приверженность Международному морскому праву и борьбу с пандемией.

С габонским министром иностранных дел Мубеле Бубейей глава МИД Греции рассказал о ситуации с коронавирусом в его стране, перспективах развития экономических связей между двумя странами и отношениях между ЕС и Габоном.

Кроме того, ожидается, что Дендиас примет участие во встрече министров иностранных дел ЕС по Афганистану. Ожидается также, что они обсудят новые события после трехстороннего соглашения об обороне между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией.

В четверг, 23 сентября, он будет представлять Грецию на трехсторонней встрече Греция — Кипр — Египет, а в пятницу Дендиас встретится с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в контексте встречи 3+1 с участием Греции, Кипра, Израиля и Соединенных Штатов.