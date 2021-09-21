Москва, 21 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Педагогам московских школ предписано с 21 сентября носить медицинские маски в здании образовательных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил педагог одной из столичных школ.

ИА REGNUM Педагоги

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"Пришло сообщение от руководства школы о том, что необходимо снова носить медицинские маски», — сказал учитель.

По его словам, в руководстве школы эту меру объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом он отметил, что в его школе, как и в остальных образовательных учреждениях, педагогам ещё в начале лета 2021 года предписали в обязательном порядке привиться двумя компонентами вакцины от COVID-19 в срок до 15 августа, что все педагоги и сделали.