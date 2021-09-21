Тюмень, 21 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Тюменской области после обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по двум избирательном округам лидирует партия «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте ГАС «Выборы».

Pskov.ru Единая Россия

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Напомним, на трёхдневных выборах с 17 по 19 сентября в регионе проголосовали 61,5% от общего числа избирателей.

По единому Тюменскому федеральному избирательному округу №185 голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 52.81%, КПРФ — 13.19%, ЛДПР — 10.52%, «Справедливая Россия — За правду» — 9.82%.

По Заводоуковскому единому федеральному избирательному округу №186 «Единая Россия» набрала 49.96% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 10,63%.

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

На выборах в Госдуму РФ седьмого созыва явка избирателей на участки составляла 60, 65%.

Тогда по Тюменскому федеральному избирательному округу №185 «Единая Россия» набрала 59.12% голосов, ЛДПР — 13.73%, КПРФ — 11.96%, «Справедливая Россия» — 11.13%, ЛДПР — 12.7%

По Заводоуковскому федеральному избирательному округу №186 пять лет назад были следующие результаты: «Единая Россия» — 57.6% голосов избирателей, ЛДПР — 14.5%, КПРФ — 12.58%, «Справедливая Россия» — 11.76%.

Остальные партии и пять лет назад не преодолели 5%-ный барьер.