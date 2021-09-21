Баку, 21 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 20 сентября выявили 740 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 7103 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 473 459 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 436 537 человек, в том числе 2442— за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 595 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6327 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1734 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 780 тестов. Выздоровевшими медики признали 3378 человек. Скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.