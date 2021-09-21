Москва, 21 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Сферу ЖКХ надо зачищать от засилья коррупционеров, мошенников и гастарбайтеров, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

ЖКХ

»Вытаскивать еще пригодные к использованию элементы жилищно-коммунального хозяйства из вонючего болота жульническо-криминального хаоса! Полностью менять прогнившее и развращенное руководство на местах!» — перечислил Журавлёв первоочередные меры.

Иначе дома продолжат сыпаться, трубы — лопаться, а тарифы — расти, добавил он.

«А кроме того, хорошо бы правительству не пускаться в шоковую терапию после «перестройки», как уже бывало», — отметил парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости перестройки в сфере ЖКХ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Концепцию перемен предполагается представить до конца 2021 года, пишут РИА Новости.

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