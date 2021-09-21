Сухум, 21 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. 109 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 20 сентября в ходе 485 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 176 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 29 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 828 носителей SARS-CoV-2. Из них 22 034 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки т. е. Всего в стране зарегистрировали 405 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение двух последних суток зафиксировали четыре таких случая.

19 сентября в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. Днём ранее в республике сообщили, что за сутки выявили 61 нового носителя SARS-CoV-2 в результате 268 исследований. Зафиксировали четыре случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, в Абхазии проходит вакцинация от COVID-19 препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Полный курс вакцинации, по последним данным, прошли 2,7 тыс. человек.