Джакарта, 21 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцину против коронавируса стали получать 10 млн человек в неделю, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Население Индонезии получило 125,7 млн доз вакцины против коронавируса.

Министр заявил, что вакцинация охватила 35% населения Индонезии. Первую инъекцию вакцины получили 75 млн человек, а 45 млн человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

В общей сложности 169 млн доз вакцины были распределены по всем провинциям Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране в настоящее время имеется 262 млн доз вакцины против коронавируса.