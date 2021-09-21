Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане, Сирии и Ливии, а также на Кипре обсудили в ходе беседы в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба генсека организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Стороны обменялись мнениями о развитии событий в Афганистане, Ливии и Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, добавляется, что также Гутерреш обсудил с Эрдоганом ситуацию на Кипре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обсуждение ситуации на Корейском полуострове и глобальных нерешенных проблем провели в ходе встречи в Нью-Йорке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.