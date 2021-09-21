Канберра, 21 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прибыл в Нью-Йорк для обсуждения ключевых вопросов безопасности в ходе предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Отмечается, что сразу по прибытии в США Моррисон стал защищать недавно заключенное соглашение AUKUS, которое предоставляет его стране возможность впервые в истории обзавестись своим собственным атомным подводным флотом.

Общаясь с журналистами на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, Моррисон был непреклонен в том, что отказ от сделки с Францией по строительству подводных лодок был правильным поступком для Австралии, несмотря на дипломатические последствия с Францией и, возможно, с ЕС.

«Это всегда казалось трудным решением … Вероятно, было бы наивно полагать, что решение такого рода не вызовет разочарования у французов», — отметил премьер-министр.