Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Владелец строительного бизнеса в Виктории (юго-восток Австралии) намерен уволить сына из-за предписания правительства штата об обязательной вакцинации всех строителей. Подробнее о семейной драме 21 сентября рассказали журналисты телеканала Nine News.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В интервью радиостанции 3AW отец объяснил, что его сын всячески отказывается прививаться от COVID-19.

«Я пытался убедить его, но я не собираюсь подталкивать его к тому, что он не хочет делать», — заявил мужчина, добавив, что «никогда в жизни так много не плакал» после того, как решил уволить сына.

Напомним, что ранее правительство штата Виктория объявило, что все рабочие строительной отрасли должны привиться как минимум одной дозой вакцины к 24 сентября. Сейчас все строительные работы в штате приостановлены.