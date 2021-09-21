Вашингтон, 21 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. COVID-19 убил примерно столько же жителей США, сколько пандемия испанского гриппа 1918—1919 годов — примерно 675 000 человек. Об этом 21 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сто лет назад население США составляло одну треть от нынешнего, а это означает, что грипп прошел по стране гораздо шире и смертоноснее, чем в других уголках мира.

Однако COVID-19 в любом случае является такой же колоссальной трагедией, особенно с учетом невероятных достижений в научных знаниях и неспособности максимально использовать вакцины, доступные по всей стране.

Как и испанский грипп, коронавирус SARS-CoV-2 может никогда полностью не исчезнуть из популяции. Вместо этого ученые надеются, что он станет легкой сезонной болезнью, поскольку иммунитет человека укрепляется за счет вакцинации и повторной иммунизации.