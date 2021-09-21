Канберра, 21 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время 10 человек находятся в больницах штата с диагнозом COVID-19, два человека борются за свои жизни в реанимации — они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В свою очередь, выступая на пресс-конференции, глава столичного правительства Эндрю Барр объявил о дополнительной поддержке, направленной на финансирование психиатрических учреждений и нуждающихся граждан. В частности, краткосрочная помощь будет предоставлена общественным организациям, финансовым службам психиатрических клиник, молодым людям с умеренными и тяжелыми психическими заболеваниями, людям, страдающим расстройствами желудка, а также представителям коренных народов, просителям политического убежища и беженцам.

Барр также пожаловался на последние задержки по доставке ковид-вакцины в Канберру. Он подчеркнул, что желание граждан поставить прививку от COVID-19 — огромное.