Хабаровск, 21 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Хабаровском крае случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано, но отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка с ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«Жителям следует соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, использовать антисептики, избегать мест массового скопления людей, чтобы обезопасить себя от заражения вирусными инфекциями. В крае идёт прививочная кампания от гриппа», — призвала замначальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

С начала месяца диагноз ОРВИ поставлен более 14 тыс. человек, эпидпорог превышен на 68,4%. На прошлой неделе заболело более 5,5 тыс. — это на 773 больше, чем неделей ранее. Также более 15 тыс. человек заболели внебольничной пневмонией, еженедельно этот список пополняет около 300 человек.

Из-за ОРВИ в Хабаровске закрыто на карантин девять классов в школах и одна группа в детском саду. Из-за коронавируса закрыты две группы в двух детских садах.

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Как сообщало ИА REGNUM, более семи миллионов человек уже привились от гриппа в России.