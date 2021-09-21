В австралийском Новом Южном Уэльсе объявили о введении новых ограничений
Сидней, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. За последние 24 часа в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) были выявлены 1 022 случая заражения коронавирусом и еще 10 смертей от COVID-19. Три района местного самоуправления на севере штата были отправлены на жесткий карантин, который продлится как минимум неделю. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.
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Локдауны в Байрон-Бее, Твиде и Кемпси будут введены 21 сентября в 17:00 по местному времени, после того как в них были обнаружены случаи заболевания COVID-19. Отмечается, что мужчина, занесший коронавирус в район Байрон-Бея, имел при себе разрешение на выезд из Сиднея. Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Виктории Брэд Хаззард призвали всех жителей этих областей пройти тестирование на коронавирус и вакцинироваться, если они еще этого не сделали.
Хаззард также заявил, что из 10 умерших от COVID-19 за последние сутки, шесть человек вообще не были привиты. Только один человек был вакцинирован первым компонентом вакцины.