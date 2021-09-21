Сидней, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. За последние 24 часа в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) были выявлены 1 022 случая заражения коронавирусом и еще 10 смертей от COVID-19. Три района местного самоуправления на севере штата были отправлены на жесткий карантин, который продлится как минимум неделю. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Локдауны в Байрон-Бее, Твиде и Кемпси будут введены 21 сентября в 17:00 по местному времени, после того как в них были обнаружены случаи заболевания COVID-19. Отмечается, что мужчина, занесший коронавирус в район Байрон-Бея, имел при себе разрешение на выезд из Сиднея. Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Виктории Брэд Хаззард призвали всех жителей этих областей пройти тестирование на коронавирус и вакцинироваться, если они еще этого не сделали.

Хаззард также заявил, что из 10 умерших от COVID-19 за последние сутки, шесть человек вообще не были привиты. Только один человек был вакцинирован первым компонентом вакцины.