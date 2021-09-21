Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За последние сутки ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом в Виктории (юго-восток Австралии) достигло нового максимума, а правительство страны подтвердило, что несоблюдение ограничений на строительных площадках означает, что закрытие отрасли было неизбежным. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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Так, за последние 24 часа в штате зарегистрировано 603 носителя коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом штата в 2021 году. В настоящее время активных случаев COVID-19 в штате увеличилось до 6 000. 241 человек находится в больнице, в том числе 60 — в реанимации.

Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули подчеркнул, что закрытие строительной отрасли Виктории, о котором было объявлено вечером 20 сентября, произошло после тревожного распространения коронавируса на строительных площадках.

Из 6 000 случаев активного протекания COVID-19 в Виктории 403 напрямую связаны со 186 стройками — 362 в Мельбурне и 49 в других регионах штата.