Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) Грузии направил в адрес рекламной компании требование сменить на стационарных стендах в Тбилиси и других городах предвыборные на плакаты с призывами вакцинироваться. Об этом глава NCDC Амиран Гамкрелидзе 20 сентября сообщил журналистам.

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Возмущение вызвали баннеры с изображением на «кровавом фоне» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии, директора телеканала Mtavari arkhi Ники Гварамии, председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелии и другими. Там также написано: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!».

Гамкрелидзе отметил, что на этих щитах до этого были агитационные материалы NCDC о вакцинации. Реклама должна была провесеть до конца текущего года. Врач заявил о том, что нужно продолжать убеждать людей вакцинироваться.

«Жизненно важно, чтобы население страны было вакцинировано как можно скорее, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, поскольку единственный способ остановить пандемию COVID-19 — это только всеобщая вакцинация», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы самоуправления.

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