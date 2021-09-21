Президенты Южной Кореи и Словении обсудили вопросы сотрудничества
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 20 сентября с главой Словении Борутом Пахором, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, это вторая встреча лидеров двух стран с 2018 года.
В ходе встречи Мун Чжэ Ин приветствовал открытие посольства Словении в Сеуле, поздравил Словению с началом председательства в Совете Европейского союза, а также выразил надежду на улучшение взаимопонимания между странами и увеличение объёма торговли.
Глава Южной Кореи попросил словенского коллегу о поддержке в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.
В свою очередь, президент Словении выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере судоходства и логистики.
По завершении встречи Борут Пахор вручил южнокорейскому президенту «Орден за особые заслуги», а Мун Чжэ Ин наградил коллегу орденом «Мугунхва».