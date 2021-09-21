Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 20 сентября с главой Словении Борутом Пахором, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По данным источников, это вторая встреча лидеров двух стран с 2018 года.

В ходе встречи Мун Чжэ Ин приветствовал открытие посольства Словении в Сеуле, поздравил Словению с началом председательства в Совете Европейского союза, а также выразил надежду на улучшение взаимопонимания между странами и увеличение объёма торговли.

Глава Южной Кореи попросил словенского коллегу о поддержке в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, президент Словении выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере судоходства и логистики.

По завершении встречи Борут Пахор вручил южнокорейскому президенту «Орден за особые заслуги», а Мун Чжэ Ин наградил коллегу орденом «Мугунхва».