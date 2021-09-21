Москва, 21 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 21 сентября окажется на восемь градусов ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

(сс) Alessandro Prada Дождь

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"Сегодня столичный регион по-прежнему будет находиться во власти циклона североатлантического происхождения, сопровождаемого многослойными облаками и обложными дождями с температурным фоном на восемь градусов ниже положенной нормы», — говорится в прогнозе.

В столице, по данным синоптиков, будет облачно, временами дождь. Воздух прогреется до девяти градусов тепла, в Подмосковье — до десяти градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду.