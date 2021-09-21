Уфа, , 08:26 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва по Башкирии составила 72,79%. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии по региону.

Утверждение итогов выборов ЦИК Чувашии

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Согласно данным информационного центра центризбиркома Башкирии, в республике обработаны 100% протоколов окружных избирательных комиссий.

При этом явка избирателей на выборах в Башкирии составила 72,79%. В республике проголосовали два млн 189 тысяч 823 человека.

В итоге голоса избирателей распределились таким образом:

— Единая Россия — 66,61%

— КПРФ — 14,74%

— ЛДПР — 8,67%

— Новые люди — 2,79%

— Справедливая Россия-За Правду — 2,62%

— Партия пенсионеров — 1,02%

— Коммунисты России — 0,62%

— РЭП «Зелёные» — 0,47%

— Яблоко — 0,36%

— Партия свободы и справедливости — 0,29%

— Родина — 0,24%

— Зелёная альтернатива — 0,22%

— Партия роста — 0,19%

— Гражданская платформа — 0,18%

«Итоги выборов по одномандатным округам подводят окружные избирательные комиссии. После проведения итоговых заседаний окружных комиссий станет известно, кого избрали граждане нашей республики депутатами Государственной Думы по шести одномандатным округам», — говорится в сообщении пресс-службы.