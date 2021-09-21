Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генеральной Ассамблеи ООН пандемию коронавируса, вопросы противодействия изменению климата и усилия по предотвращению конфликтов. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны «подтвердили тесное партнерство между США и ООН, которое, в частности, базируется на общих ценностях, включая уважение всеобщих прав человека, основных свобод и международного права».

Также указывается, что Байден и Гутерреш провели обсуждение необходимости совместной работы с другими странами и ООН для того, чтобы «покончить с пандемией нового коронавируса, подготовиться к угрозам в сфере здравоохранения в будущем, противодействовать изменению климата, укрепить продовольственные системы и продовольственную безопасность, удовлетворить потребности в гуманитарной помощи, предотвратить конфликты и смягчить их последствия, а также защищать права человека во всём мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.