Москва, 21 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 сентября завершились снижением котировок. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,52% до $74,11. Нефть умеренно подешевела из-за бегства в защитные активы и ралли доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Индекс доллара обновил максимум на фоне опасений по поводу платежеспособности китайского застройщика Evergrande.

Плюс неопределённости рынкам добавляет предстоящее заседание ФРС США, а также приближающийся шатдаун, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $74,53 (+0,57%). В центре внимания участников рынка остается компания Evergrande и заседание ФРС США.

После пробоя поддержки $74,55 цена снижалась до $73,48. Отскок произошел от важного уровня. Для покупателей сейчас цели находятся на уровнях $75,25 и $76,00.

Снижение котировок ниже $73,65 усилит давление на рынок и откроет дорогу продавцам к уровню $70,80.

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