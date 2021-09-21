Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Массовая акция протеста противников принудительной вакцинации от COVID-19 и коронавирусных ограничений началась в центре австралийского города Мельбурна. Об этом 21 сентября сообщает телеканал SBS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Демонстранты идут маршем от здания профсоюза строителей штата Виктория к региональному парламенту, держа в руках плакаты с оскорбительными лозунгами в адрес властей и выкрикивая требования отменить ограничения, связанные с пандемией и принудительную вакцинацию от COVID-19.

Сотрудники правоохранительных органов выстроились вдоль маршрута протестующих, не делая попыток их задержать или разогнать акцию протеста. Тем не менее, манифестанты бросают в полицейских бутылки с водой и запускают в их сторону сигнальные ракеты.

Протесты продолжаются в Мельбурне с 18 сентября. Толчком к выходу людей на протестные марши стали ограничения, введённые в отношении работников строительной отрасли. По решению властей штата, все строители должны были сделать хотя бы одну прививку от COVID-19, чтобы получить допуск к работе. После столкновений протестующих с полицией 19 сентября власти региона приняли решение о закрытии всех строительных площадок пока работники не пройдут вакцинацию. Таким образом тысячи строителей оказались отстранены от работы без сохранения зарплаты.