Сан-Сальвадор, 21 сентября 2021, 08:02 — REGNUM Наименование своего официального аккаунта в соцсети Twitter изменил на «диктатор Сальвадора» сальвадорский лидер Найиб Букеле, 20 сентября сообщило агентство EFE.
Ранее микроблог главы государства велся от имени «президента Сальвадора».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля сальвадорская генпрокуратура выдала ордер на задержание бывшего президента республики Санчеса Серена по подозрению в коррупции.
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