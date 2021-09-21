Сан-Сальвадор, 21 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Наименование своего официального аккаунта в соцсети Twitter изменил на «диктатор Сальвадора» сальвадорский лидер Найиб Букеле, 20 сентября сообщило агентство EFE.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

Ранее микроблог главы государства велся от имени «президента Сальвадора».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля сальвадорская генпрокуратура выдала ордер на задержание бывшего президента республики Санчеса Серена по подозрению в коррупции.