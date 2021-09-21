Магадан, 21 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Магаданской области за последние сутки выдано 23 лабораторно подтверждённых положительных теста на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 21 сентября на Колыме с начала пандемии зарегистрировано 10 979 носителей коронавируса, выздоровели 10 056 человек, скончались 249 пациентов.

Полный курс вакцинации прошли 45 508 жителей Магаданской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 21 сентября с начала пандемии в Приморье зарегистрирован 66 991 носитель коронавируса, выздоровели 59 456 человек, умерли от осложнений 1117 пациентов.