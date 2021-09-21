Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 20 августа сотни рабочих, протестующих против обязательной вакцинации от COVID-19 и закрытия строительной отрасли, собрались в центре Мельбурна (штата Виктория, юго-восток Австралии), чтобы выразить свое недовольство. Однако на следующий день число участников значительно увеличилось, а массовая акция протеста превратилась в столкновения с полицией в центре мегаполиса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Некоторые разгневанные демонстранты бросали в сотрудников полиции бутылки и другие предметы.

21 сентября протесты в центре Мельбурна приняли совсем бурный характер: некоторые группы хулиганов забрасывали стеклянные бутылки, консервные банки, камни и другие первые попавшиеся под руку предметы в колонны полиции, которые двигаются вместе с демонстрантами.

Отмечается, что протестующие уже четыре часа продвигаются по центру города. Как отмечают журналисты, у них нет определенного плана действий — они просто передвигаются по городу, периодически вступая в стычки с полицией.