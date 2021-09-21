Берлин, , 07:25 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен Германией вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, 20 сентября заявил немецкий политолог Александр Рар.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, подобное решение является безумием, поскольку оно бьет по самой ФРГ.

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток — 2»… Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — сказал Рар в интервью радиостанции Sputnik.

Политолог также напомнил, что трубопровод уже проложен. Эксперт считает, что новое немецкое правительство может только пытаться остановить работу объекта. Рар отметил, что борьбу «Северным потоком — 2» активно ведет немецкая партия «Союз 90/Зеленые».

Он также подчеркнул, что поставки российского газа представляют интерес прежде всего для ФРГ. Кроме того, эксперт выразил мнение, что в Германии есть «разумные, прагматически думающие люди», которые смогут объяснить «любому «зеленому» министру» опасность газовой войны с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября посол Германии в Греции Эрнст Райхель заявил, что США и Германия договорились ответить в случае, если РФ реально использует «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.

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