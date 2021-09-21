Киев, 21 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Украина может оказаться под ударом новых проблем после выборов в Государственную думу в России, написал 20 сентября на своей странице в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.

Karl Gruber Павел Климкин

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По его мнению, ЕС откажется поддерживать Киев и признает итоги голосования в Госдуму, включая результаты в Крыму и Донбассе. Экс-министр полагает, что Брюссель пойдет на это из-за желания наладить диалог с Москвой на фоне ситуации в Афганистане, высоких цен на газ, а также для выработки общей с РФ позиции по Китаю.

Климкин считает, что из-за этого Россия якобы запустит «более последовательную и суровую волну дестабилизации Украины». Политик добавил, что «ничто не сможет помешать РФ», однако он не стал уточнять, какие действия должна предпринять российская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС видит в проведении выборов в Госудуму на территории Донецкой и Луганской Народных Республик противоречие с Минскими соглашениями.

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