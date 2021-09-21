Исламабад, , 06:41 — REGNUM Гражданской войны удалось избежать на данный момент Афганистану. Об этом 20 сентября заявил руководитель МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в беседе с ТАСС.

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Глава пакистанского МИД отметил, что хотя развитие ситуации в Афганистане предполагалось более тяжёлое, пришедшему к власти движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось избежать кровопролития. Удалось предотвратить гражданскую войну и массовый исход людей из страны.

При этом Куреши пояснил, что противоречия, существующие в афганском обществе, сильно переоценены. По словам главы МИД Пакистана, разные точки зрения и противоречия существуют в любом обществе, но люди в таких случаях садятся за стол переговоров и находят путь для движения вперёд. Общество в Афганистане Куреши назвал очень открытым, но по его мнению, при этом контроль со стороны лидеров такой, что когда по результатам дебатов принимается решение, его уважают все.

Кроме того, Куреши отметил, что нынешняя власть в Афганистане является временной, а постоянное правительство стране ещё предстоит выбрать. Дипломат указал, что выбирать своё руководство должны исключительно афганцы и недопустимо диктовать им, кто должен войти в состав органов исполнительной власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистан на переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыл Глава Всемирной организации здравоохранения.

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