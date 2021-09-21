Куала-Лумпур, 21 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки умер 301 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории достигло 23 744 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 14 345 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии коронавирусом нового типа заразились 2 112 175 человек.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числятся 207 698 активных случаев заболевания COVID-19. Причем 1154 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, из них 633 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.