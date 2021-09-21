Хабаровск, 21 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным погибших при стрельбе 20 сентября в университете Перми.

(сс) Devanath Свечи

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«В Перми — ужасная трагедия. Выражаю соболезнования родным погибших. Хабаровский край скорбит вместе с вами и всей страной. Мы будем молиться, чтобы пострадавшие поскорее встали на ноги и забыли об этом кошмаре. Уверен, что врачи и психологи приложат максимум усилий, чтобы помочь им в этом.

Ничуть не сомневаюсь, что силовики разберутся во всех деталях и примут меры, чтобы по максимуму исключить риск таких преступлений впредь», — сказал Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.