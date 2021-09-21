Нью-Дели, 21 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Индия намерена возобновить экспорт вакцин против коронавирусной инфекции в 2021 году, передает телеканал NHK.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По данным индийского минздрава, экспорт препаратов возобновится в октябре-декабре 2021 года. При этом Индия намерена нарастить производство вакцин до 300 млн доз в месяц.

Ранее республика приостановила поставки препаратов против коронавирусной инфекции за границу из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране. Тогда в некоторые дни в Индии выявляли около 400 тыс. инфицированных ежесуточно. Однако сейчас ситуация стабилизировалась и в республике выявляют не более 30 тыс. зараженных в день.