Техас, США, 21 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов направил президенту США Джозефу Байдену губернатор американского штата Техас Грег Эббот. Об этом 21 сентября глава штата Техас написал в своём Twitter.

Zpravy.tiscali.cz Беженцы

«Прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, который обрел такие масштабы и продолжительность, что 31 мая 2021 года я официально признал ситуацию бедствием», — сказано в послании губернатора Техаса президенту США.

Эббот обратился к американскому лидеру на фоне резкого обострения ситуации в приграничном городке Дель Рио. Здесь скопилось, по некоторым данным, около 16 тыс. человек, претендующих на получение убежища в Соединённых Штатах в статусе беженца. При этом на всех прибывших на границу мигрантов приходиться лишь 64 сотрудника пограничных служб.

Люди проживают без элементарных удобств, используя в качестве укрытия автомобильный мост. Губернатор Техаса отмечает, что власти штата не в состоянии обеспечить водой, пищей и медицинским обслуживанием всех, кто проник в США из Мексики, перейдя реку Рио-Гранде.

Уточняется, что большинство мигрантов являются гражданами Гаити. Власти США предоставили им «временно защищённый статус» после кризиса в стране, связанного с убийством президента Жовенеля Моиза, и землетрясения, произошедшего в августе текущего года. Статус подразумевает запрет на высылку гаитян из США в течение полутора лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, миграционный кризис в будущем превратит США в страну третьего мира.